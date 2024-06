Saiba como proceder diante de pessoa com surto psicótico

No mês passado duas pessoas foram flagradas andando completamente nuas por vias públicas de Três Lagoas. O que gerou o questionamento sobre o que leva uma pessoa ter atitude como essa. Um caso aconteceu, por volta de 10h, no dia 21 de maio, na avenida Jary Mercantes, quando uma mulher foi flagrada caminhando completamente nua pela rua, sem nenhuma preocupação.

Outro caso ocorreu, no dia 31 de maio, na avenida Felinto Muller, na área Central da cidade, quando um homem foi flagrado caminhando completamente nu, e também, sem nenhuma preocupação. Pessoas presenciaram as cenas das pessoas nuas ficam em choque e sem entender a situação. O comerciante Mauro Ramos, que trabalha no Shopping Popular presenciou o momento, “todos ficaram com medo, pois não sabíamos a reação dele”, contou.

Segundo especialistas, em ambos os casos é possível que essas pessoas estavam passando por surto psicótico, podendo ter alucinações, delírios, ansiedade, agressividade e comportamento desorganizado.“Geralmente, a pessoa que apresenta um discurso confuso, incoerente, narrando uma história que não existe, alterando pensando e comportamento ou adotar simplesmente momentos de silencia”, explicam.

A melhor maneira de ajudar uma pessoa em surto psicótico é manter a calma e tentar entender a situação o mais rápido possível. Buscar informações sobre os sintomas apresentados pelo indivíduo pode evitar consequências graves, tanto para a pessoa afetada quanto para quem está em volta.

De acordo com o major Ronaldo Moreira do 2°batalhão de Polícia Militar, o surto pode ser resultado de traumas, transtornos, abuso de álcool, abuso de drogas lícitas e ilícitas, em alguns casos pode se agravar para violência e abordagem deve ser feita por pessoas capacitadas.

“Assim que presenciaram uma situação dessas é importante que as pessoas acionem o mais breve possível o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), pelo telefone 192, o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Polícia Militar, pelo 190”, como orientou o major Ronaldo Moreira.

O major também lembrou que não existe uma legislação federal específica que proíba andar pelado em locais públicos. No entanto, é importante ressaltar que o código penal brasileiro prevê punições para o crime de ato obsceno, que consiste em praticar o ato obsceno em lugar público.

Em Três Lagoas, a Secretária Municipal de Saúde oferece atendimento no CAPs (Centro de Atendimento Psicossocial), para pessoas de todas as faixas etárias, que apresentam, prioritariamente, intenso sofrimento psíquico decorrente de problemas mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados as necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas.

