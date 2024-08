Sebrae promove circuito de palestras em Três Lagoas e mais três cidades

Para levar conhecimento e apoiar os empreendedores em áreas como liderança, criatividade e marketing, em setembro, é realizado em Mato Grosso do Sul o “Circuito Sebrae: Conexões Regionais”. Com nomes de destaque no mundo do empreendedorismo, como Pedrinho Salomão, Thiago Careca, Tom Leite, Caito Maia e Paula Tebett, a iniciativa promove palestras gratuitas em Três Lagoas, Dourados, Coxim e Corumbá. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site circuitosebrae.com.br.

Segundo a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, o intuito é apoiar os empreendedores de acordo com o potencial de cada região. “O Sebrae está presente nos territórios e identificou quais são os assuntos que mais despertam o interesse do empreendedor e as oportunidades que cada contexto econômico traz para os negócios. A partir disso, selecionamos especialistas de renome para compartilhar conhecimentos, insights e experiências que vão fazer a diferença no dia a dia do empresário. Essa é mais uma iniciativa que leva conhecimento e contribui para o sucesso dos pequenos negócios”, pontuou Amarilha.

Conheça os especialistas

“Inovação e Criatividade: Como empreender de forma diferenciada” é o tema que será abordado pelo empresário Thiago Careca em Coxim, no dia 3 de setembro. Considerado case de sucesso na área de inovação e marketing com 25 anos de experiência, o empresário é CEO do Grupo Careca – uma rede composta por lanchonetes que oferecem ao público pratos como sanduíches, hot dogs e pizza. A marca desenvolvida por ele se tornou tão renomada e de credibilidade, que o empresário expandiu e hoje é uma das franquias de alimentação com grande crescimento no Brasil.

Já em Três Lagoas, no dia 10 de setembro, quem bate-papo com os empreendedores é Pedrinho Salomão com o tema “O papel do líder em tempos difíceis”. Fundador da Rádio Ibiza, autor de quatro livros e finalista do Prêmio Jabuti, Pedro é um empreendedor social e comunicador, reconhecido pelo trabalho que desenvolve na área de inovação, abordando assuntos como liderança e sustentabilidade, além de destacar como o empreendedorismo pode ser uma força positiva para transformações sociais.

No dia 18 de setembro é a vez de Dourados receber o circuito de palestras. Para o segundo maior município de Mato Grosso do Sul, o Sebrae/MS leva dois profissionais de renome: Tom Leite, especialista em comunicação estratégica e desenvolvimento pessoal, e Caito Maia, fundador da Chilli Beans, uma das maiores marcas de óculos e acessórios da América Latina.

Presidente do Grupo Trigo e da Associação Brasileira de Franchising, Tom Leite fala sobre “Os desafios do franchising do Brasil”, compartilhando com o público o contexto das franquias no país, além de conhecimentos sobre liderança, gestão de equipe e técnicas de comunicação. Já Caito Maia aborda o tema “Se parar o sangue esfria” ao expor a jornada que traçou no mundo do empreendedorismo e insights sobre o mercado de moda e varejo no Brasil e no exterior. A partir de uma visão inovadora e estilo único de gestão, Caito transformou a Chilli Beans em uma empresa de sucesso que combina moda acessível com criatividade.

Por fim, no dia 24 de setembro, o circuito de palestras se encerra em Corumbá com a presença da jornalista Paula Tebett que fala sobre “Os segredos do marketing digital”. Palestrante internacional, Paula possui MBA em marketing pela FGV e é especialista em mídias sociais para negócios. Além de ser criadora de conteúdo, ela atua como consultora e ministra cursos para profissionais sobre as possibilidades do mundo digital.

Para mais informações sobre o “Circuito Sebrae: Conexões Regionais” acesse o site circuitosebrae.com.br. Outros detalhes também podem ser obtidos pela Central de Relacionamento do Sebrae/MS, por meio do número 0800 570 800.