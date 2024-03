Secretária de Finanças de Três Lagoas fala sobre imposto predial

Nesta sexta-feira (8), a secretária municipal de Finanças, Soyla Garcia, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre o imposto predial.

A 1ª parcela do Imposto Territorial Urbano (IPTU) 2024 vence no dia 11 de março. Os contribuintes que optaram pelo pagamento à vista, terão 20% de desconto.

Os carnês começaram a ser entregues no dia 22 de janeiro. Aqueles que não receberam os boletos, podem retirar na sede da Tributação ou emitir a guia online.

Caso opte por retirar a guia na Tributação, é importante enfatizar que o setor só entregará ao proprietário do imóvel e que a retirada do carnê por terceiros só será aceita mediante apresentação de procuração.

Soyla explica que, houve uma atualização no valor, com 4,82% de aumento em todos os carnês. Dos 72 mil contribuintes de Três Lagoas, cerca de 25 mil tiveram reajuste no valor do IPTU após a realização de um levantamento, que constatou novas construções em terrenos antes baldios e ampliações de imóveis que não foram regularizadas junto ao município.

O motivo está relacionado a um trabalho minucioso realizado desde 2022 para atualizar o cadastro de imóveis do município. Com ajuda de georreferenciamento, a prefeitura constatou mudanças não informadas, como construções novas, ampliações ou modificações nas áreas construídas, que não eram atualizadas desde 2006.

Para mais detalhes, entre em contato com o Departamento Municipal de Tributação: (67) 992140322 (somente mensagem via WhatsApp) ou pelo e-mail: tributacao@treslagoas.ms.gov.br. O suporte também está disponível no Paço Municipal, localizado na avenida Rosário Congro com a avenida Antônio Trajano dos Santos, no Centro da cidade.

