Secretaria Estadual de Saúde atualiza protocolos de atendimento em três casos

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MS), através da Resolução nº 468, determinou que os leitos de urgência para casos de colelitíase, apendicite aguda e pneumonia deverão ser inseridos na Central de Regulação Estadual de Urgência (CORE). A medida visa descentralizar os atendimentos, que em Três Lagoas estão sendo atendidos pelo Hospital Auxiliadora e Hospital Regional Magid Thomé, além de compartilhar leitos com outros municípios da mesma microrregião de saúde para diminuir a fila de espera por acompanhamento médico.

O Hospital Municipal e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Taboado, agora está habilitado para receber esses pacientes de Brasilândia, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas, que poderão ser transferidos para a unidade para realizarem os procedimentos necessários.

Em caso de indisponibilidade de leitos, os pacientes poderão ser encaminhados para unidades de referência mais próximas, como a Santa Casa de Cassilândia, a Fundação Hospitalar de Costa Rica, o Hospital Municipal de Chapadão do Sul ou para a capital Campo Grande.

A colelitíase é a presença de pedras na vesícula biliar, que podem causar dores locais no abdômen, indigestão e náuseas. Em Três Lagoas, no ano de 2024, foram atendidos 28 casos clínicos e realizados 175 procedimentos cirúrgicos no tratamento da doença.

A apendicite aguda é causada pela inflamação do apêndice, localizado no início do intestino grosso. Os sintomas são dor local, febre, mal-estar, náusea e perda de apetite. Neste ano, foram realizados 12 procedimentos no município.

Já a pneumonia causa a inflamação dos pulmões, que se enchem de líquido ou pus. A doença causa aceleração do ritmo cardíaco, dores nas costas e no peito, fadiga, falta de ar, febre e tosse seca. Em 2024, já se somam 271 tratamentos em Três Lagoas.

