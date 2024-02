Secretário de Administração fala sobre empate no processo seletivo da Prefeitura de Três Lagoas

Nesta segunda-feira (26), o secretário de Administração, Gilmar Tabone, e o diretor de Recursos Humanos, Pedro Otávio, participaram do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre o empate no processo seletivo da Prefeitura de Três Lagoas

A prefeitura divulgou o edital nº 009/2024, com a relação dos candidatos com pontuação empatada no Processo Seletivo Unificado (PSU) para contratação por excepcional interesse público da administração municipal.

No total, são 625 candidatos empatados para concorrer a 22 cargos. O edital detalha como será o processo de desempate após a conclusão das três etapas previstas no certame: inscrições, entrega e avaliação de títulos e realização de entrevistas/avaliações orais, na qual alguns candidatos estão empatados na pontuação da nota final.

Os candidatos mantiveram pontuação similar, mesmo após a aplicação dos três primeiros critérios de desempate, são eles: 1º) Apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a 60 anos; 2º) Ter maior nível de formação escolar comprovada; 3º) Apresentar maior carga horária em cursos realizados nos últimos cinco anos, dentro da área a que concorre a vaga.

Dessa forma, será realizado um sorteio em ato público para o desempate dos candidatos do Processo Seletivo Unificado, com base na extração do prêmio da Loteria Federal do dia 28 de fevereiro, a partir das 18h.

O número de referência do sorteio serão os cinco últimos números do 1º prêmio sorteado (principal) da Loteria Federal na data citada. Exemplo: 1º Prêmio: 012345 – Número Referência para o Desempate: 12.345.

Os candidatos empatados concorrerão no sorteio com os cinco últimos números de seus CPF’s, excluindo-se os dígitos verificadores (dois últimos números). Exemplo: CPF: 123.456.789-10 – Número para o sorteio: 56.789.

Os cinco últimos números de CPF do candidato que corresponder ou mais se aproximar tanto para mais ou para menos do resultado do 1º prêmio (principal) da Loteria Federal será classificado em melhor posição dentre aos candidatos empatados com a mesma pontuação.

No caso de haver dois ou mais números correspondentes ou de mesma proximidade ao número do 1º prêmio sorteado, será considerado o 2º prêmio sorteado na mesma data pela Loteria Federal, e assim sucessivamente até o 5º prêmio em caso de persistência no empate.

