Segunda Corrida Unimed Três Lagoas será neste sábado

A 2ª Corrida Unimed Três Lagoas, um dos principais eventos esportivos da região, será realizada neste sábado (6), às 18h, no Shopping Três Lagoas. Nesta edição, são esperados mais de 500 corredores, inscritos nas modalidades de 5 km, 10 km e caminhada.

A corrida tem como objetivo comemorar o Dia do Cooperativismo, celebrado no primeiro sábado de julho, através do incentivo a mudanças de hábitos na comunidade. “Entendemos que o esporte, se manter ativo, é uma das formas de prevenir condições sistêmicas de saúde, como diabetes; colesterol; hipertensão; entre outras condições. Logo, incitar as pessoas a prática esportiva faz parte da nossa missão como Cooperativa de Saúde”, explicou a presidente da Unimed Três Lagoas, Dra. Maria Beatriz Xavier Soares.

Diferentemente da última edição, a 2ª Corrida Unimed Três Lagoas será noturna e contará com diversas atrações ao longo da jornada. “O intuito é que a cada ano hajam melhorias. Em 2024, por exemplo, tivemos um acréscimo de 150 corredores em comparação a última prova. Além disso, trouxemos para o evento outras atrações, como praça de alimentação e música ao vivo”, ressaltou Dra. Maria Beatriz.

A corrida, pela primeira vez, contará com uma praça de alimentação exclusiva, coordenada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, com duas estações de comida, doce e chopp artesanal. Além disso, o evento terá atrações musicais ao vivo, com a Banda Scamball A4 e DJ Marquinho Duran.

Entrega de Kits

Os atletas poderão retirar seus kits, contendo bolsa; camiseta; e número de peito; no sábado das 07h às 13h na Fisioterapia da Unimed Três Lagoas (Av. Rosário Congro, 2077) e após esse horário no Shopping Três Lagoas.