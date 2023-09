Seis indústrias vão se instalar no Distrito

Mais seis indústrias serão instaladas em Três Lagoas, e há previsão de se gerar 200 postos de trabalho. Duas delas já tiveram os projetos de doação de área aprovados pela Câmara Municipal e agoraaguardam a obtenção das licenças ambientais para iniciar as obras.

A Fibrax Solutions, indústria de produção de mantas úmidas, a partir de rejeitos de celulose, pretende investir R$ 2,2 milhões na fábrica que será instalada no Distrito Industrial, e gerar cerca de 30 empregos. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, essa empresa é formada por um grupo de empresários do Brasil e da Bolívia.

A Contato Artefatos de Concreto, com sede no interior de São Paulo, é outra empresa que já teve o projeto aprovado pela Câmara e deve gerar 25 vagas de emprego. “Essas duas empresas já estão trabalhando para conseguir licenças e alvarás”, destacou o secretário.

A Conect que trabalha na fabricação de placas de pré-moldados para a construção de casas é outra que vai se instalar na cidade. O projeto de doação da área está em tramitação na Câmara Municipal.

A empresa deve gerar cerca de 20 vagas.

A DRS com sede no Paraná, que já é prestadora de serviço para as indústrias de celulose em Três Lagoas e trabalha na produção de acessórios de máquinas pesadas, também solicitou área para instalação da fábrica no Distrito Industrial. A empresa deve gerar cerca de 30 empregos.

A Vimaplas já está em Três Lagoas e trabalha na fabricação de contêiners. Agora, solicitou a doação de uma área no Distrito Industrial e deve ampliar a produção com a geração de 20 empregos. A Thomaz Transportes, com sede do Paraná, também já está no município em um espaço alugado e também solicitou uma área no Distrito Industrial.

Além dessas, em breve, a Zempack, empresa da JBS Novos, inaugura a fábrica que foi instalada no prédio da antiga Mabel, no Distrito Industrial. A empresa pretende gerar 120 empregos.