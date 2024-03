Seletivas da promoção do mês de março já sortearam 48 clientes

A segunda seletiva da promoção ‘A Casa dos Sonhos’, do mês de março, sorteou 25 clientes das lojas participantes de Três Lagoas.

Com isso, nesta segunda seletiva, somam 48 clientes selecionados por meio de sorteio. Haverá mais um sorteio. Os selecionados irão participar da gincana no dia 06 de abril, no Ginásio Professor Eduardo Milanez.

O segundo pré-sorteio, do mês de março, ocorreu nesta sexta-feira (22), ao vivo, durante o programa TVC Agora, ocasião quando foram anunciados mais 25 participantes da promoção.

SORTEIO

Conforme a regra promocional, cada loja parceira terá um cliente pré-sorteado a cada sexta-feira do mês. Todos os participantes que forem selecionados em um determinado mês, vão para a segunda fase da ação, que consiste em outra dinâmica agendada para o dia 6 de abril.

Os ganhadores desta etapa serão classificados para a fase final, que deve ocorrer no mês de outubro deste ano. Toda a dinâmica será transmitida ao vivo pela TVC HD, Canal 13.1. A promoção ‘Casa dos Sonhos’ é planejada pelo Grupo RCN desde 2016, e neste ano, pela primeira vez, está sendo colocada em prática com o apoio de lojas parceiras e por quem acompanha a trajetória do grupo.

O valor da premiação é de mais de R$ 200 mil. A casa sorteada terá dois quartos, banheiro, sala, cozinha e uma garagem. O imóvel tem design e arquitetura modernos, com pintura da mais alta qualidade disponível no mercado e uma mini geradora de energia solar. Para participar, basta comprar nas lojas parceiras da ação.

SORTEADOS

- Marleize Leite do Nascimento Scriptore /CHOCOPLAST

- Rosangela Ponte Veiga / ESTOQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

- Irani Ferreira/ REDE POSTOS 7 MARES

- Meyre Mariano / BOM BEEF

- Luciene Paz / INSTITUTO VISÃO SOLIDÁRIA

- Marcos Adriano / DEPÓSITO GÁS AVENIDA

- Gersino Antunes De Souza Antunes De Souza / PET SHOP CAT E DOG

- Joelson Elias Baptista / COMERCIAL MARIANO

- Julia Gonçalves/ 7 PHARMA

- Marciel Santos Pereira/MEGA TEC

- Flaviano Queiroz de Lima /TELAS CONCÓRDIA

- Luis henrique Jacob/ DMS FIBRA

- Timoteo Gomes da Silva/ MULTISOLDAS

- Geovana Dias / MORENA MULHER

- Danathiely Souza Fraga/ COLÉGIO EXITUS

- José Carlos dos Santos / VIDROBOX

- Jair de Carvalho Xavier / SUCO PRATS

- Marcos Adriano/ AÇAI SUPER FRUTA

- Ana Aline Rocha Pires / ALEA CONSTRUTORA

- Felipe Sousa/ ALEA CONSTRUTORA

- Fernanda Nair de Souza Duarte /AÇAI SUPER FRUTA

- Adriana Aparecida da Silva / QUITUTES DA TENI

- Elias REIS/CASAS CORES

- Mauciania Gomes Pacheco/ ESPAÇO VIP

- Genilson Dos Santos/ POSTO PARATI E NIKKEY

- Gabrielly Barbosa / CASSIPLAST