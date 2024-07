Semáforos e mão única passam a funcionar nesta terça-feira em Três Lagoas; saiba onde

Motoristas devem ficar atentos, a partir desta terça-feira (16), em Três Lagoas, pelo funcionamento de dois semáforos no bairro Vila Nova. Diversos equipamentos de trânsito são instalados na cidade para coibir o elevado número de acidentes e mortes, nas ruas e avenidas.

A partir de hoje, os condutores deverão se atentar com o semáforo no cruzamento da avenida Jary Mercante com a rua João Gonçalves de Oliveira, aos fundos do Exército. De acordo com o Departamento de Trânsito, esse é o ponto mais crítico devido ao alto fluxo de veículos e o grave risco de acidentes, que é constante em horários de pico no local.

Continue Lendo...

Outro semáforo em funcionamento é no cruzamento das ruas João Gonçalves de Oliveira e Duque de Caxias. Além da sinalização, o Departamento de Trânsito tornou a rua João Gonçalves de Oliveira em mão única, no sentido região Central à avenida Ranulpho Marques Leal-bairro.