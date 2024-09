Semana começa com calorão e tempo seco em Três Lagoas

A primeira semana de setembro será de altas temperaturas, baixos valores de umidade relativa do ar, e não há previsão de chuva.

A segunda-feira (2) será de tempo estável, com predomínio de sol, variação de nebulosidade e temperatura máxima acima da média em Três Lagoas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as temperaturas máximas podem atingir entre 38°C e 41°C. "Aliadas às altas temperaturas, espera-se também baixo valor de umidade relativa do ar, entre 8% e 20%.

Esta situação meteorológica ocorre devido à presença de uma onda de calor, favorecida pela atuação de uma massa de ar quente e seca. Por isso, é recomendável beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

As condições meteorológicas previstas de tempo quente e seco tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais. Desta forma, aconselhamos que a população não ateie fogo em nenhuma situação", explica a coordenadora do Cemtec, a meteorologista Valesca Fernandes.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 18°C, e a máxima pode chegar a 37°C.