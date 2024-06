Semana começa com tempo seco e com baixa umidade relativa do ar

A segunda-feira (24), será de sol com aumento de nuvens, mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas. O tempo continua seco e com baixos valores de umidade relativa do ar.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) as condições meteorológicas previstas e a situação climática atual são extremamente favoráveis para ocorrência dos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul. “É muito importante que a população evite a ignição, não colocando fogo em nenhuma situação”, alerta o órgão.

Uma frente fria deve chegar ao Mato Grosso do Sul ainda nesta semana onde deve derrubar os termômetros.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 18°C, e a máxima pode chegar aos 33°C.