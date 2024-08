Semana começa com tempo seco e sem previsão de chuva para Três Lagoas

Semana começa com tempo seco, baixa umidade relativa do ar. A segunda-feira (5), será de tempo sol com poucas nuvens no céu, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

A previsão do tempo indica que uma nova frente fria entre quinta e sexta-feira deva derrubar as temperaturas em todo o estado.

Continue Lendo...

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a presença de um sistema de alta pressão atmosférica impedirá a formação de nuvens e chuvas, mantendo essa condição de tempo seco e quente.

Os ventos devem soprar predominantemente de nordeste e norte, com intensidades variando entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns momentos, rajadas podem superar 50 km/h, embora não sejam esperadas condições severas.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 18°C, e a máxima pode chegar aos 33°C.