Semestre encerra com 745 acidentes e cinco mortes no trânsito de Três Lagoas

Dados do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar e do Departamento Municipal de Trânsito apontam aumento de 11,6% em acidentes com veículos e redução de 16,6%, no número de mortes, nas ocorrências de trânsito, em Três Lagoas. O índice se refere ao primeiro semestre de 2024 no comparativo com o mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e junho deste ano, ocorreram 745 acidentes de trânsito envolvendo 305 carros, 334 motos, 60 bicicletas e 46 bicicletas elétricas. Do total, 432 ocorrências com vítimas, registrou-se cinco mortes. Já em 2023, de acordo com o levantamento das autoridades públicas, o município contabilizou 667 acidentes. Seis pessoas morreram vítimas do trânsito.

Um acidente inusitado, por exemplo, ocorreu nesta semana, com um cenário parecendo filme. Um moto entregador atingiu fortemente a lateral de um carro e foi arremessado para o teto do veículo, onde ficou até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente aconteceu, na rua Alexandre Abraão, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas.

A quantidade de acidentes e infrações, no perímetro urbano acendeu o sinal de alerta das autoridades. A imprudência ainda é a principal causa dos sinistros, como ressaltou o diretor do Departamento de Trânsito, Edgar Wegner. “São acidentes que poderiam ser evitados pelos próprios condutores. A falta de atenção, de conhecimento da legislação e a imperícia geram acidentes”, pontuou.

