Senac vai abrir inscrições para cursos gratuitos em Três Lagoas

Nesta quarta-feira (13), o diretor do Senac, Ivan Murgi, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre os cursos oferecidos.

Diversos cursos são ofertados nas áreas de beleza, comércio, comunicação, gestão e saúde. Segundo Ivan, um dos mais procurados é o de técnico em enfermagem.

O Senac, em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, também oferece o programa ‘Voucher Desenvolvedor’, um curso gratuito de técnico de desenvolvimento de sistemas. As turmas irão iniciar as aulas no dia 18 de março. O governo vai ofertar 50 bolsas de R$ 1 mil para os melhores alunos.

Além disso, inscrições para o Programa Senac de Gratuidade (PSG) irão abrir em junho. O PSG foi pensado como um instrumento de inclusão produtiva para a população de baixa renda.

Confira a entrevista abaixo: