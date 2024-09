Senadora Soraya Thronicke anuncia apoio à candidatura de Ruy Costa Neto em Três Lagoas

A senadora Soraya Thronicke, presidente estadual do Podemos, anunciou seu apoio à candidatura de Ruy Costa Neto, do Democracia Cristã (DC), para a Prefeitura de Três Lagoas. Durante visita à cidade, onde também esteve nos estúdios do Grupo RCN de Comunicação, Soraya explicou que a decisão de trocar o apoio a Cassiano Maia (PSDB) por Ruy foi motivada por questões de confiança e gestão pública.

Soraya destacou suas contribuições, como a destinação de emendas ao Hospital Auxiliadora. Ela frisou que seu compromisso com Três Lagoas permanece firme. “Política é coisa séria, não é lugar de coronelismo”, afirmou, ressaltando que sua mudança de apoio reflete a busca por gestores comprometidos e transparentes.

Inicialmente, Soraya apoiava a candidatura de Cassiano Maia, fruto de um acordo com o PSDB no estado. No entanto, divergências com a atual gestão municipal e o cancelamento de sua agenda em Três Lagoas levaram a mudar o seu posicionamento. “Estamos em plena campanha eleitoral e a gente quer trabalhar junto com uma gestão que entrega”, declarou Soraya.

Ela também informou o diálogo que teve com Ruy Costa Neto, destacando sua postura séria e comprometida, o que a motivou a oferecer seu suporte. “Vou apoiar Ruy e não medirei esforços para ajudá-lo”, garantiu a senadora, criticando o que chamou de “picuinhas” políticas que não beneficiam a população.

Soraya reforçou que sua atuação política sempre foi pautada pelo respeito à população. Como senadora, destinou mais de R$ 10 milhões em emendas para a cidade, incluindo recursos para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e outras instituições. Com 25% das emendas direcionadas para o Hospital Auxiliadora, ela destacou o resultado na implantação de uma UTI neonatal que já atendeu mais de 500 bebês, sem nenhuma morte registrada.

Soraya afirmou que pretende continuar destinando recursos para Três Lagoas, mas isso dependerá da qualidade da gestão local. “A confiança no gestor é essencial para garantir que o recurso público seja bem aplicado”, declarou.

A assessoria do prefeito Ângelo Guerreiro informou que a agenda da senadora em Três Lagoas, na ocasião citada por ela, não foi cancelada, apenas adiada devido à visita do Reinaldo Azambuja. E que uma assessora de Soraya falou com assessoria do Guerreiro, mas nada foi confirmado em relação à visita.

A senadora, segundo a assessoria, não entrou em contato com Cassiano Maia.

