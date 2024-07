Senar MS lança aplicativo com conteúdo sobre agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem de Mato Grosso do Sul (Senar) lançou o aplicativo ‘Senar MS’, que oferta conteúdos sobre agronegócio. Produtores, trabalhadores, alunos e qualquer interessado em assuntos relacionados a atividades rurais, podem fazer o download gratuito da ferramenta nas plataformas digitais.

No aplicativo ‘Senar MS’ há informações e serviços como agenda de mais de 170 cursos técnicos ofertados pela instituição por município, levantamento de dados para o produtor rural como cotação de mercadorias de soja e bovinos, além de previsão do tempo e diversas funcionalidades de oportunidades de emprego e negócios.

Segundo o superintendente da Senar MS, Lucas Galvan, o aplicativo já possui mais de 1.000 downloads e vai funcionar como uma conexão entre produtores e pessoas que buscam por oportunidade de emprego no meio rural. Na plataforma será divulgado vagas de emprego, onde os candidatos podem cadastrar currículo.

“O sistema atua no desenvolvimento sustentável do agronegócio no estado de Mato Grosso do Sul”, destacou o presidente da Senar MS, Lucas Galvan. O aplicativo ‘Senar MS’ está disponível nas lojas digitais, para Android e IOS. Após baixar o app, basta criar um cadastro com dados pessoais e iniciar a navegação na plataforma.

