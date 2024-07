Setor da Construção Civil está aquecido em Três Lagoas e região

Mato Grosso do Sul comemora índices positivos na geração de empregos formais no mês de maio. De acordo com os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o estado criou mais de 1,9 mil vagas com carteira assinada no quinto mês do ano. O saldo acumulado de 2024 é de 19,4 mil postos formais criados em Mato Grosso do Sul.

Três Lagoas ficou em terceiro lugar no ranking de geração de empregos no estado em maio, com saldo positivo de 388 novas vagas criadas, ficando atrás apenas da capital Campo Grande, que reuniu o maior saldo do período, com a abertura de 1.304 novas vagas com carteira assinada e Dourados com 537.

A construção civil foi o segundo setor que mais gerou empregos em Três Lagoas no mês de maio. Foram 138 novas vagas abertas na cidade. O presidente do sindicato da construção civil pesada, Nivaldo Moreira, destacou que o setor está aquecido, não só em Três Lagoas, mas na região, base de representatividade do sindicato.

