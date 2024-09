Sexta-feira de tempo seco e temperatura máxima pode chegar aos 39°C

A previsão do tempo indica que a sexta-feira (13), será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove, em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a situação ocorre devido a aproximação de uma frente fria aliada a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

A umidade relativa do ar permanece baixa, com valores entre 5% e 20%, por isso, é importante manter os cuidados com a saúde e não colocar fogo em nenhuma situação, devido ao risco de incêndios florestais. Ainda, os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 21°C, e a máxima pode chegar aos 39°C.