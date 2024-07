Sexta morte é registrada no trânsito de Três Lagoas

Segundo dados do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar e do Departamento Municipal de Trânsito, seis pessoas perderam a vida em decorrência de acidentes, m Três Lagoas. A sexta morte foi registrada na madrugada do dia 18 de julho, na rodovia BR-158, rotatória da avenida Jamil Jorge Salomão, próxima ao shopping Três Lagoas.

A vítima identificada como Nilson Bock Junior, de 30 anos, morreu após bater a moto de alta cilindrada que pilotava, em um canteiro central, sendo arremessado ao chão e sofrendo graves ferimentos. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e realizou manobras cardiorrespiratórias, mas não conseguiu reverter o quadro da vítima, que morreu no local.

Continue Lendo...

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e da Polícia Científica, Nilson Bock Junior tinha comprado a moto, recentemente, e estava realizando testes quando perdeu o controle da direção do veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na mesma semana outro caso também chamou atenção das autoridades policiais. No dia 14 de julho, por volta de 7h, na rua Alaor Pimenta de Queiroz, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, um carro desgovernado atingiu um automóvel, que estava estacionado em frente à uma residência. A câmera de segurança da casa flagrou o acidente. O vídeo mostra o momento em que o motorista fuge deixando os documentos pessoais para trás.

O proprietário do veículo atingido estava dentro da residência e levou um susto com o barulho do impacto. “Foi um choque. Tirei o carro da garagem e coloquei em frente à casa para que o meu filho tirasse o carro dele, que também estava dentro [da garagem], para ir trabalhar. O prejuízo é de mais de R$ 20 mil”, contou ao Jornal do Povo, o proprietário Valdecir Gonçalves, que é motorista de aplicativo.

Apesar de não haver ninguém ferido, o caso reforçou que muitos condutores têm dúvidas sobre como proceder em um acidente de trânsito. O tenente do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, Lauro Santana, esclareceu que a equipe vai até um acidente quando há vítima. “Em casos de sinistros quando não há vítima ou crime, há três opções que podem ser feitas: registrar boletim de ocorrência online pelo site da PMMS ou no Departamento de Trânsito, chamar o juizado de trânsito ou, se a pessoa necessitar a presença da PM, a legislação autoriza com alguns requisitos analisados, no momento do acidente”, explicou Santana.