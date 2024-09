SIG cumpre seis mandados de prisão durante operação "Bate Grades" em Três Lagoas

Durante a operação "Bate Grades", realizada entre os dias 5 e 6 de setembro, a Polícia Civil de Três Lagoas cumpriu seis mandados de prisão no município. A ação contou com a participação de agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI).

A operação cumpriu mandados de prisão preventiva, sentença criminal condenatória definitiva e evasão do sistema prisional. Entre os detidos, estão:

Dois homens, de 33 e 25 anos, acusados de crimes relacionados à violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas.

Um homem preso por sentença definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Um indivíduo de 21 anos, recapturado após evasão do sistema prisional, com antecedentes por múltiplos delitos, incluindo furto, roubo, receptação e tráfico de drogas.

Dois homens detidos por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia, com condenações de altos valores.

Os presos foram inicialmente encaminhados à sede da SIG para o cumprimento dos mandados e exame de corpo de delito. Posteriormente, foram transferidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanecem à disposição da Justiça.

A SIG solicita à população de Três Lagoas que colabore com informações sobre crimes e foragidos. As denúncias podem ser feitas pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp), com garantia de sigilo e anonimato.

Veja a reportagem abaixo: