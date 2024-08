SIG recupera joias, correntes e relógios furtados de joalheria

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil e o Núcleo Regional de Investigações (NRI) elucidaram, nesta sexta-feira (16), o furto de uma relojoaria ocorrido, terça-feira (6), na avenida Eloy Chaves, no bairro Parque São Jorge, em Três Lagoas.

Após a vítima chegar em seu comércio e verificar janelas, vitrinas e forro destruídos onde criminosos tiveram acesso ao interior do local, para assim conseguirem furtar relógios, pulseiras, correntes entre outros objetos, foi feito um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Depois do boletim de ocorrência feito pela vítima, os investigadores do SIG e do NRI passaram a investigar o caso e, nesta sexta-feira, foi localizado um dos suspeitos. Ao ser preso, ele teria confessado o crime e delatado ter recebido a ajuda de uma mulher e de outro homem.

O casal envolvido no crime foi localizado e levado para a Delegacia do Setor de Investigações Gerais (SIG), onde confessou o crime e apontou a receptadora, que teria comprado parte dos produtos furtados. O trio usou o dinheiro para comprar drogas.

Na casa de um dos ladrões, foi encontrada parte dos objetos furtados, bem como a outra metade vendida, foi recuperada e a compradora autuada por receptação. A Polícia Civil informa que denúncias anônimas são cruciais no auxílio ao combate de crimes como tráfico de drogas, furtos, roubos e receptação denunciando anonimamente pelo telefone 3929-1173 e pelo WhatsApp (67) 99226-8210.