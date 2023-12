Simone Tebet é cotada para Ministério de Justiça e Segurança Pública

Ministério

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), é cotada para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública com a saída de Flávio Dino, indicado nesta semana ao Supremo Tribunal Federal (STF). À imprensa a ministra disse que não foi sondada e nem convidada para a pasta. Segundo ela, “não é o momento” de debater o assunto. Advogada de formação, o nome de Tebet passou a ser considerado pelo presidente Lula (PT) após a indicação de Dino. Um dos objetivos seria tentar diminuir as críticas feitas ao governo pela redução da participação feminina no STF.

O PSDB definiu sua nova Executiva Nacional nesta semana. O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, foi eleito tesoureiro do partido para o mandato até 2025. O governador Eduardo Riedel assumiu a vice-presidência da sigla em conjunto com outros seis colegas de partido.