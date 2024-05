Solenidade de Corpus Christi em Três Lagoas será em frente à Catedral no dia 30 de maio

A solenidade de Corpus Christi é uma manifestação pública dos fiéis com a presença de Jesus Eucarístico. A data celebra a Santa Eucaristia todos os anos na quinta-feira, após a solenidade da Santíssima Trindade, que acontece oito semanas após a páscoa, e como de costume, fiéis três-lagoenses irão se reunir com um só propósito.

Neste ano, a solenidade será em frente à Catedral, onde haverá alguns lugares reservados para idosos, gestantes, entre outros, e as comunidades deverão trazer cadeiras ou bancos para se acomodarem. A santa missa se iniciará às 17h, seguida pela procissão até a Igreja Santo Antônio, onde será dada a bênção final por Dom Luiz com o Santíssimo Sacramento.

A festa litúrgica será celebrada pelo bispo Dom Luiz Knupp e concelebrada pelos padres de Três Lagoas, reunindo em unidade todas as paróquias da cidade. A programação iniciará às 6h com a adoração a Jesus Eucarístico na Catedral Sagrado Coração de Jesus e prosseguirá até as 16h. Os desenhos, preparados pelos fiéis, são decorados com celulose, pó de serra, cascas de ovos, tampinhas de garrafas, cal e outros materiais, apresentando temas florais ou orantes.

*Com informações da assessoria da Diocese de Três Lagoas