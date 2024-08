Suspeito de roubar celular é preso e confessa ter trocado aparelho por crack em Três Lagoas

Um homem, suspeito de praticar um roubo no dia 26 de junho, na Praça dos Ferroviários, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas, foi preso, nesta terça-feira (13), por policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia Civil.

O crime teria ocorrido quando a vítima estava na praça e, aproveitando a falta de movimentação no local, o suspeito anunciou o roubo e pegou o celular dela, fugindo em direção ao bairro Guanabara.

Após as investigações, os policiais identificaram o suspeito, que foi preso e levado para a 3ª DP. Em depoimento, o homem confessou que, após roubar o celular, percebeu que dentro da capinha de proteção havia um cartão de crédito. Ele disse ter utilizado o cartão para fazer compras via sistema de aproximação até o bloqueio do limite, e depois disso, quebrou o cartão e jogou no lixo.

Questionado sobre o celular, o suspeito alegou ser usuário de drogas e afirmou ter trocado o aparelho por crack, em uma boca de fumo. Ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça.

A polícia alerta a população para evitar deixar aparelhos celulares à vista de estranhos e nunca armazenar cartões bancários, especialmente os de aproximação, junto com o celular. Estelionatários também têm se beneficiado dos cartões de aproximação, utilizando aplicativos conectados via Bluetooth para realizar transferências ou pagamentos enquanto as vítimas estão desatentas.