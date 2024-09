Suspeito de vandalismo no bairro Vila Carioca é detido com tornozeleira eletrônica violada

A Polícia Militar de Três Lagoas foi acionada, na manhã deste domingo (8), para atender uma ocorrência de vandalismo. Moradores relataram que um homem estava arremessando garrafas de vidro contra residências na rua das Perdizes, no bairro Vila Carioca.

O suspeito, de 23 anos, foi localizado pela polícia no cruzamento das ruas Irmãos Cameschi e José Correa da Silveira, no bairro São Carlos. O homem, que possui um extenso histórico criminal, estava com a tornozeleira de monitoramento eletrônico violada. Ele confessou ter rompido o dispositivo e jogado em um bueiro.

A tornozeleira foi violada no dia 27 de agosto deste ano, e a equipe de monitoramento informou que a violação foi comunicada ao juiz responsável, mas ainda não houve decisão judicial sobre o caso.

O suspeito, sem lesões aparentes, foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas e está à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais.