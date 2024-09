Suzano está com 64 vagas abertas para ajudante de viveiro de mudas

A Suzano, produtora de celulose, está com processo seletivo aberto para preencher 64 vagas de ajudante de viveiro em Ribas do Rio Pardo. As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas e poderão ser feitas durante o evento "Você na Suzano", que ocorrerá neste sábado (14), das 8h às 14 horas, no Centro Social Brasil Criança Cidadã de Ribas do Rio Pardo, localizado na rua Geraldo Bunazar Alves, número 42, vila Nossa Sra. da Conceição.

Na ação, a equipe da Suzano estará à disposição para realizar entrevistas com candidatos de forma imediata e fornecer informações sobre o processo seletivo e a empresa. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, possuir o Ensino Fundamental incompleto e comparecer ao evento na data e horários marcados portando documento de identificação com foto (RG e/ou CNH) e um currículo atualizado. Os selecionados receberão, além do salário conforme o mercado, benefícios como planos de saúde e odontológico, cartão alimentação, auxílio creche para colaboradoras com filhos, auxílio para famílias com filhos PcDs, auxílio farmácia, participação nos lucros e muitos outros.

De acordo com Rodrigo Zagonel, diretor de Operações Florestais da Suzano em Ribas do Rio Pardo, o evento visa aproximar a empresa da comunidade e tornar ainda mais acessível o ingresso na empresa a moradores locais, uma vez que leva as oportunidades disponíveis até a comunidade, apostando principalmente na diversidade e inclusão. Parte das vagas, inclusive, é destinada a pessoas com deficiência. "Ações como o 'Você na Suzano' fazem parte do compromisso da companhia em contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde mantém operações e promover a valorização da mão de obra local. Sempre guiados por um dos nossos direcionadores que diz que 'só é bom para nós se for bom para o mundo', nosso objetivo com este evento vai além de atrair novos talentos para a empresa: buscamos também nos aproximar cada vez mais da comunidade, proporcionando o contato direto com o nosso time e garantindo que mais pessoas tenham acesso às nossas oportunidades, tornando-as mais diversas e igualitárias", destaca Zagonel.

Viveiro de mudas

Resultado de um investimento de cerca de R$ 80 milhões e com capacidade para produzir 35 milhões de mudas de eucalipto, o novo viveiro de mudas da Suzano em Ribas do Rio Pardo foi inaugurado nesta semana. A estrutura é uma das mais modernas e sustentáveis da empresa e do mundo e irá abastecer o programa de formação florestal da fábrica em Ribas, que entrou em operação no dia 21 de julho deste ano. Em operação parcial desde os primeiros meses de 2024, o viveiro vai empregar cerca de 240 pessoas no total.

*Com informações da assessoria da Suzano