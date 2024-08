Suzano reforça ações de combate a incêndios com mais de 700 brigadistas

Com a chegada do período de estiagem, a Suzano, produtora de celulose, reforça as ações de prevenção e combate a incêndios florestais, em Mato Grosso do Sul. A empresa conta hoje com uma brigada de combate a incêndios composta por mais de 700 profissionais altamente qualificados e com uma das centrais de monitoramento de incêndios mais modernas do país. "O nosso trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais está diretamente ligado ao compromisso da Suzano em contribuir para a conservação da biodiversidade. Combater foco de incêndios vai muito além de proteger o nosso negócio, é contribuir para a preservação de matas nativas, da nossa fauna e para a qualidade de vida das comunidades no nosso entorno. Por isso, todas as nossas ações visando, principalmente, a prevenção a focos de calor são intensificadas nessa época, mas se estendem por todo o ano com a busca e investimentos em qualificação profissional e em novas tecnologias visando soluções cada vez mais assertivas", destaca Douglas Guedes de Oliveira, gerente Executivo de Inteligência Patrimonial da Suzano em Mato Grosso do Sul.

Além da Brigada de Incêndios Florestais, uma das mais numerosas da região, a companhia conta com praticamente 100% da sua área florestal monitorada. Ao todo, são utilizadas imagens geradas por satélites em tempo real e por 30 torres de observação, com uma altura entre 54 metros e 72 metros e dotadas de câmeras 360º, capazes de detectar focos de fumaça e/ou calor em um raio de até 15 quilômetros. Esses equipamentos também contribuem para o monitoramento de propriedades vizinhas e de unidades de conservação existentes na região. "Sabemos do risco dos incêndios e, dependendo das condições climáticas, da velocidade com que ele se alastra. Por isso, a companhia investe constantemente na modernização da sua central de monitoramento visando dar uma resposta mais rápida a esses focos de incêndio, evitando assim os danos por eles e, principalmente, protegendo a nossa biodiversidade, que é tão rica", complementa Oliveira.

A Brigada de Incêndios da Suzano também conta com uma infraestrutura para combater esses focos de incêndios composta por equipamentos de proteção individual e kits de emergência, caminhões de combate a incêndio de alta capacidade (18 mil litros); caminhonetes 4x4 com e caminhões pipas distribuídos em pontos estratégicos.

Durante o período mais crítico de estiagem, a companhia ainda mantém aeronaves de prontidão, uma na Unidade de Três Lagoas e outra na Unidade Ribas do Rio Pardo, para atuarem no combate aos incêndios caso haja necessidade.

Atualmente, a empresa possui uma área de 599,9 mil hectares de florestas plantadas de eucalipto, sendo 143,1 mil hectares destinados exclusivamente para a conservação da biodiversidade em Mato Grosso do Sul.

Programa Guardiões da Floresta

A Suzano também mantém o Programa Guardiões da Floresta, com um canal direto de comunicação com propriedades rurais vizinhas as áreas florestais da empresa para orientações, alertas e denúncias e emergências florestais, aberto em todas as épocas do ano.

A comunidade pode informar sobre ocorrências de incêndios em florestas de eucalipto ou nativas nas áreas da empresa ou vizinhas por meio de ligação gratuita para o número 0800 203 0000, com atendimento 24 horas.

*Informações da assessoria da Suzano.