Tecnova-MS vai selecionar 30 empresas que poderão solicitar até R$ 500 mil para turbinar projetos

Nesta terça-feira (23), o presidente da Rede Sul-Mato-Grossense de Inovação (Rede MS), Jardel Mattos, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre o Programa Tecnova-MS. A terceira edição selecionará 30 empresas, oferecendo a cada uma a oportunidade de solicitar mais de R$ 500 mil para impulsionar projetos.

O Programa é uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com a Finep/MCTI (Financiadora de Inovação e Pesquisa), com o apoio da Startup Sesi/Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Fecomércio/Senac-MS e o Sebrae-MS.

O objetivo principal é promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico de MS, estimulando as empresas do estado a propor projetos para produtos ou serviços inovadores nas empresas, aumentando a competitividade.

Além do suporte financeiro, o Tecnova fornece também amparo técnico com a realização de um circuito de lives e eventos (Road Shows), a fim de sanar dúvidas e divulgar o programa aos empresários e empreendedores, nas cidades de Dourados, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Corumbá e Campo Grande nas próximas semanas.

De acordo com o presidente da Rede Sul-Mato-Grossense de Inovação (Rede MS), Jardel Mattos, o edital já foi lançado oficialmente no dia 18 de julho. No dia 30, às 19h, a chamada será realizada em Três Lagoas, na Escola SESI. “Somente este ano, serão investidos mais de R$ 70 milhões em ciência, tecnologia e inovação no estado. Isso reforça ainda mais o papel inovador deste governo e da Fundect ao buscar o desenvolvimento do nosso estado por meio da ciência e tecnologia”, explica.

As empresas poderão receber até R$ 530 mil para fomentar os projetos, com a função de impulsionar o desenvolvimento dessas iniciativas. “O valor total da chamada é de R$ 15,5 milhões, destinado a apoiar 30 empresas em áreas prioritárias que o governo do estado elegeu como estratégicas para a cadeia produtiva local”, Jardel pontua.

De acordo com o presidente, as áreas que receberão apoio incluem agronegócio, bioeconomia, biotecnologia, biodiversidade, tecnologias sociais assistivas, saúde animal, saúde humana, cidades inteligentes e energias renováveis. Essas áreas são consideradas cruciais para o desenvolvimento do estado.

O objetivo é ter pelo menos 100 empresas submetendo projetos para captação desses recursos. A Fundect e a Rede MS são parceiras nesse processo, garantindo uma concorrência saudável para selecionar as melhores empresas. “O recurso é estratégico para o governo, pois acredita-se que uma empresa apoiada com esse recurso público devolverá ao estado pelo menos três vezes o valor em tributos, geração de emprego e renda. Portanto, investir em ciência, tecnologia e inovação é visto como um investimento, não um gasto”, afirma.

