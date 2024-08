Tempo seco eleva índice de sintomas gripais e vacinação segue em baixa

Em Três Lagoas, o período de estiagem tem causado impacto nos sistemas de Saúde público e privado. A combinação do tempo mais seco, com umidade relativa do ar baixa ficando abaixo dos 20%, e dias com temperaturas mais amenas, tem levado uma maior quantidade de pacientes a buscar por atendimento médico devido a sintomas gripais.

A alta vem sendo observada desde o mês de abril, ficando mais concentrada nos meses de junho e julho. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Ministério da Saúde, fornecidos pelo e-SUS, apontam que, durante o mês de junho, 3.754 pessoas foram atendidas na rede pública em Três Lagoas com sintomas de infecções causadas por vírus que são transmitidos por vias aéreas. No mês passado, houve uma leve queda, mas ainda em um patamar elevado, com 3.333 atendimentos, sendo a maior parte concentrada nas crianças e adolescentes, na faixa etária entre 5 e 19 anos.

Segundo o clínico geral Rodrigo Gatto, cuidados básicos podem ser realizados em casa para evitar infecções. “Lavar as mãos, evitar colocá-las na boca e no nariz. Limpar as vias nasais com soro fisiológico, e os olhos com água gelada filtrada. Evite lugares aglomerados e fechados. Há muita poeira e pelos de animais no ar, e isso aumenta a transmissão de vírus e bactérias. Ao invés de limpar a casa com vassouras, faça com um pano úmido.

E, se possível, faça o uso de um umidificador de ar, ou use uma bacia com água no quarto ou uma toalha molhada sob uma cadeira”, orientou.

A alimentação também deve ser observada. Consumir mais massas e alimentos in natura pode contribuir para uma melhor adaptação do corpo a este clima. As comidas gordurosas e os cereais devem ser evitados. A ingestão de dois litros de água por dia, no mínimo, também é recomendada. Sucos naturais podem contribuir com a dieta.