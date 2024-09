Tempo segue firme e temperatura máxima pode chegar aos 38°C em Três Lagoas

Quarta-feira (11), o tempo segue firme, sol o dia todo e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que atua como bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens e favorecendo o tempo quente e seco.

É importante que, para manter a saúde em dia, a população beba bastante líquido, evite exposição ao sol e umidifique os ambientes. “As condições meteorológicas previstas, de tempo quente e seco, tornam o ambiente atmosférico favorável para a ocorrência de incêndios florestais”, acrescenta o órgão. Fogo não deve ser ateado em nenhuma situação.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 21°C, e a máxima pode chegar aos 38°C.