Terça-feira (13), será de sol o dia todo, céu sem nuvens e tempo estável. Ás manhãs continuam geladas, a temperatura mínima registrada foi de 8°C, em Três Lagoas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a presença de um sistema de alta pressão atmosférica continuará a dominar o Estado, garantindo um tempo firme ao longo do dia. Apesar dessas condições, o frio permanece.

Continue Lendo...

A temperatura máxima para hoje não passa dos 26°C.