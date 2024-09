Terça-feira será de tempo seco e temperatura máxima pode chegar aos 38°C

Para esta terça-feira (10), a previsão indica continuidade do tempo firme, com sol e poucas nuvens, em Três Lagoas. O amanhecer ainda continua com uma densa fumaça oriundas das queimadas, e a temperatura estará em elevação.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o céu deverá permanecer acinzentado devido ao elevado número de incêndios florestais na região Amazônica e em outros biomas brasileiros, além de incêndios florestais em outros estados e países vizinhos.

Continue Lendo...

Durante o período da tarde, a umidade relativa do ar fica muito baixa, em torno de 5% e 20%, por isso, recomenda-se beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos e umidificar os ambientes. Ainda, a população não deve atear fogo em nenhuma situação, pois é crime ambiental.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 19°C, e a máxima pode chegar aos 38°C.