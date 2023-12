Torre de resfriamento de gigante da celulose pega fogo em Ribas do Rio Pardo

Um incêndio atingiu parte da obra de construção da indústria de celulose Suzano, no município de Ribas do Rio Pardo, na tarde desta quarta-feira (6). Por meio de nota, a empresa informou que não houve feridos no incidente e que o fogo foi controlado pelos brigadistas que trabalham na obra. A ocorrência foi registrada por volta de 15h e o controle das chamas levou 40 minutos.

O incêndio ocorreu em uma das torres de resfriamento da fábrica. Segundo a Suzano, a situação está controlada e as causas do incêndio estão sendo investigadas. "O incêndio foi em uma parte isolada da fábrica", informou a empresa.

Projeto Cerrado

Chamado de Projeto Cerrado, a fábrica em construção em Ribas do Rio Pardo será a maior indústria de celulose do Brasil. O projeto tem investimento de R$ 22,2 bilhões e está gerando cerca de 10 mil empregos diretos.

Anunciado em maio de 2021, a nova fábrica tem previsão de entrar em operação em julho de 2024.

Ela deverá produzir cerca de 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano, empregando 3 mil pessoas, entre colaboradores próprios e terceiros, nas áreas florestal e industrial, e movimentando toda a cadeia econômica da região.

Confira abaixo a nota da Suzano sobre o incêndio:

"A companhia informa que, por volta das 15h desta quarta-feira (06.12), foi registrado um incêndio em uma das torres de resfriamento da fábrica em construção no município de Ribas do Rio Pardo. A empresa esclarece que não houve feridos no incidente e que o fogo já foi devidamente controlado pelas equipes de brigadistas da própria empresa, estando a situação já sob controle. As causas do incêndio serão devidamente investigadas."