Traficante afirma vender drogas devido ao salário mínimo insuficiente para sobreviver

Um homem, de 55 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Três Lagoas, após uma operação da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar. A ação ocorreu na rua Nelson da Capetinga, no bairro Santos Dumont II, após a polícia receber uma denúncia anônima de que a residência do suspeito servia como ponto de venda de entorpecentes.

Os policiais monitoraram o local e flagraram o proprietário da casa conversando com um homem na frente do imóvel. Ao abordar o homem, de 46 anos, após ele deixar a residência, foram encontradas com ele duas porções de crack, pesando 0,6 gramas. Ele confessou ser usuário e disse ter comprado a droga por R$ 20 do proprietário da casa.

Continue Lendo...

Os policiais entraram em contato com o proprietário da casa, o homem de 55 anos, que negou as acusações e afirmou que nada de ilícito estava na residência. Ele autorizou a revista no imóvel. Na casa, os policiais encontraram uma mulher, que era a ex-esposa do suspeito, mas ainda residia no local.

Durante a busca, os agentes notaram que o homem tentou esconder uma sacola verde em um quarto onde mantinha um cão da raça pit bull preso. Após conversar com a mulher, que disse estar separada do ex-marido e não compactuar com as atividades ilícitas, os policiais receberam permissão para revistar o quarto. Na sacola, foram encontrados uma balança de precisão, 23,9 gramas de cocaína, 21,9 gramas de crack, 9,1 gramas de maconha, além de um pote branco contendo 11 papelotes de cocaína, totalizando 5,9 gramas, e outros apetrechos para embalar drogas.

Também foram encontradas, em uma churrasqueira, sete porções de crack, prontas para venda. Com o proprietário, foi apreendido R$ 183 em dinheiro. Ele confessou que o valor era proveniente da venda de drogas e afirmou ter recorrido ao tráfico para complementar a renda, devido ao baixo salário que recebia.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, enquanto o usuário foi autuado por posse de drogas para consumo pessoal.