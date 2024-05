Três Lagoas adere projeto que visa promover hábitos saudáveis da população

Desde março deste ano, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aderiu ao Programa Equipe multiprofissional – e-Multi. O projeto consiste em um grupo de diversos profissionais da área da saúde que atuam nas Unidades de Saúde da Família (USFs), com objetivo de promover hábitos saudáveis e melhorar a qualidade de vida dos moradores do município.

O e-Multi é composto por uma equipe multiprofissional de 18 servidores, incluindo psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, fonoaudióloga e assistentes sociais. Atualmente, a equipe atende dez Unidades de Saúde da Família (USFs) e está organizada em dois grupos. A equipe Ampliada I atua nas USFs – Santa Rita, Miguel Nunes, Santa Luzia, Santo André e Interlagos, enquanto a equipe Ampliada II, nas USFs – Paranapungá, Vila Haro, Atenas, Maristela e Chácara Eldorado.

Os profissionais da e-Multi trabalham em conjunto com as equipes das USFs, oferecendo atendimento a todos os pacientes conforme a necessidade e demanda de cada unidade. O paciente tem um atendimento específico de acordo com a avaliação do médico clínico da unidade.

A meta é expandir o programa para contemplar todas as USFs da cidade, informou a coordenadora da e-Multi, Ingrid Nayara Sales. “A e-Multi é um suporte vital para as Unidades de Saúde, ajudando a melhorar o atendimento e a resolver casos de saúde leves a moderados. E pacientes são encaminhados para especialidades quando necessário.”

Além dos atendimentos em grupos, a equipe realiza atendimentos individuais e domiciliares, integrando-se nas ações das unidades, com objetivo de sanar a maioria dos problemas de saúde dos pacientes.

Podem participar do projeto, todos os pacientes das USFs mencionadas acima, os interessados devem procurar a unidade de referência do endereço. Para mais informações através do telefone (67) 99208-1569, e-mail [email protected] e página no Instagram @emultitreslagoas.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas