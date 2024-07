Três Lagoas aumenta oferta de serviços de telessaúde

A partir do dia 1º de julho, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai passar a ofertar o serviço de telemedicina na Clínica da Criança e no Centro de Especialidades Médicas (CEM), em Três Lagoas. O programa “TeleTL” tem como objetivo promover o atendimento médico por meios digitais em neurologia, neuropediatria e fonoaudiologia.

As especialidades já estão contempladas para atendimentos presenciais no município, mas a alta demanda levou a secretaria a procurar um reforço, como destaca a secretária de Saúde, Elaine Fúrio. “É o futuro da saúde. A gente precisa pensar em como sanar as dificuldades que nós temos em relação a algumas especialidades aqui no município”, destacou.

Os pacientes poderão ter acesso a esses serviços de forma gratuita e os atendimentos serão agendados de acordo com a demanda. Conforme a pasta, ambos os locais terão salas equipadas destinadas especialmente para a telemedicina e todas as consultas serão acompanhadas por enfermeiros. A empresa medicina digital TopMed Assistência à Saúde LTDA será a responsável pelos atendimentos.

A Clínica da Criança vai atender a especialidade de neuropediatria e fonoaudiologia e o CEM ficará responsável pela neurologia. A secretária Elaine Fúrio informa que a maior demanda atualmente tem sido em fonoaudiologia.

A secretaria já estuda uma expansão do programa de telessaúde, incluindo as especialidades de endocrinologia, pediatria e oftalmologia, mas por enquanto sem previsão.

Além dos novos serviços, a saúde do município já conta com a teledermatologia, que é ofertada por um convênio entre Prefeitura e Governo do Estado.

“Tele upa”

Além do “TeleTL”, o setor de saúde prepara o lançamento do programa “TeleUPA”, que vai ofertar consultas virtuais com clínicos gerais credenciados pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Três Lagoas. A medida deve abreviar a fila de espera na unidade, que atualmente atende mais de 450 pacientes por dia.

Ainda não há uma data definida para a implantação da ferramenta, mas a secretaria afirma que deve ocorrer entre julho e agosto. “No nosso planejamento, esse atendimento pode ser feito pelo aparelho celular do paciente. Seja na casa, na rua, no trabalho, ou na própria UPA, o paciente pode ter acesso. Será disponibilizado um QR Code, que vai estar disponível para quem tiver o interesse em utilizar o serviço. Ele será redirecionado para uma fila de espera para atendimento.”

