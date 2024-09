Três Lagoas cresce e evolui economicamente

Os dados publicados pelo IBGE apontando que a população de Três Lagoas, de 2022 para 2024, cresceu 7,02%, passando de 132.152 habitantes para 141.435 moradores, atesta que por conta da instalação do polo industrial da celulose nos afirmamos como um dos municípios mais prósperos do país.

O fato é que esse polo industrial atrai outras empresas que aqui se instalam para disputar um mercado comercial de muitas oportunidades para o mundo dos negócios em vários setores da atividade. Somos, inquestionavelmente, um município repleto de oportunidades e que atrai pessoas, as quais na busca de trabalho acabam por aqui fincando suas raízes.

Entretanto, um dos males que afligem o universo que envolve a contratação de pessoas para o ambiente de trabalho é a precária qualificação de mão de obra, que impacta o desenvolvimento da atividade empresarial, obrigando o empresariado em geral buscar em outras cidades pessoas com mais qualificação para trabalhar, seja na indústria, comércio e no setor de serviços.

Crescemos em população, novas indústrias certamente chegarão a Três Lagoas para diversificar os setores de implantação de florestas, e, a consequente transformação do eucalipto em celulose e papel. Mas, se crescemos em população, também aumentamos nossa participação no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em decorrência da cota-parte devida pela União aos municípios por conta da arrecadação de impostos, também é certo que as nossas obrigações básicas aumentarão visando melhoria para atendimento à saúde, educação, implantação de infraestrutura urbana, moradia, transporte urbano, assistência social, entre outras obrigações.

Enfim, devemos estar atentos para a melhoria da qualidade de vida dos nossos residentes, os quais desejam desfrutar índices que atestam um bom viver. Na última década, saltamos de um orçamento municipal de pouco mais de 400 milhões de reais para R$ 1,3 bilhões, no corrente exercício de 2024. Portanto, verifica-se que o incremento da arrecadação de Três Lagoas quase quintuplicou, se considerarmos que em 2015 a previsão orçamentária estava na casa de R$ 430 milhões com perspectiva de superar esse número.

Pode se dizer que, diferente de outros municípios, para Três Lagoas não falta recurso orçamentário, cuja previsão de arrecadação a cada dia se concretiza e surpreende positivamente. Por conta do desempenho econômico que envolve substancialmente as exportações da indústria de transformação, desde 2009 passamos a ser o maior exportador do Estado.

Nada é por acaso, pois a industrialização e consequente geração de riquezas contribuem objetivamente para o aumento do nosso Produto Interno Bruto (PIB), que segundo dados do IBGE registra a cifra de R$13 bilhões.

A nossa evolução populacional e crescimento econômico são indicadores de que continuaremos a receber investimentos vultosos do setor privado, que corajosamente aplica seus recursos financeiros sem se deixar abater pelos solavancos tanto da política, como da economia que busca freneticamente se afirmar para garantir um Brasil mais justo e com oportunidades de mais empregos e distribuição de renda.