Três Lagoas criará Comitê de Enfrentamento a Incêndios e Queimadas em Vegetação

Após incêndios registrados, em Três Lagoas, a prefeitura anunciou, nesta segunda-feira (26), a criação de um Comitê de Enfrentamento a Incêndios e Queimadas em Vegetação. A iniciativa foi tomada após diversos relatos de queimadas em estados vizinhos e uma ocorrência que queimou uma grande área entre a Primeira e a Segunda Lagoa, na sexta-feira (23), colocando animais e pessoas em risco.

Uma reunião presidida pelo prefeito Angelo Guerreio foi realizada pela manhã, reunindo secretários e diretores das pastas de Finanças, Receita e Controle; Meio Ambiente e Agronegócio; Infraestrutura, Transporte e Trânsito; e Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, além dos comandos e representações do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar (PM), Polícia Militar Ambiental (PMA), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Exército e Defesa Civil. Contou também com a presença da Eldorado Brasil, Metalfrio e MS Gás.

De acordo com a administração municipal, neste primeiro momento, cada entidade representada na reunião explicou sobre as dificuldades e ações que já executam neste sentido e apresentaram sugestões para que, em caso de incêndios em vegetação, como cada uma possa dar suporte aos bombeiros, órgão público habilitado para lidar e comandar ações sincronizadas entre os envolvidos no comitê. Isso permitirá uma comunicação mais eficiente, ações de conscientização e prevenção a incêndios e queimadas, seja na zona urbana ou rural. Além da promoção de cursos de capacitação e formação de uma brigada municipal e maior efetividade na identificação e punição de autores de queimadas criminosas.

Coletando os dados e sugestões apontadas na reunião e, após a minuta passar por avaliação do comando do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, a Procuradoria Jurídica do Município enviará ao prefeito o decreto para assinatura e sanção ainda nesta semana, criando o comitê e dando as diretrizes iniciais, bem como compondo o quadro de membros.

Outras reuniões devem ser agendadas para alinhamento, principalmente para apresentação de fluxos de trabalho que nortearão como cada cenário deve ser enfrentado e o que caberá a cada entidade representada no comitê executar, sempre com orientação do comando do Corpo de Bombeiros.

De acordo com dados da Defesa Civil, Três Lagoas está em estado amarelo para umidade relativa do ar que tem estado em cerca de 10% na semana passada, e deverá retornar a esses níveis após a passagem da frente fria, a partir de quinta-feira (29). A previsão é de que a estiagem deve se prolongar até outubro e são esperadas ondas de calor com temperaturas que oscilarão entre 25 e 38ºC, algo que colabora com vegetação seca e surgimento de incêndios.