Três Lagoas deve investir R$ 7,7 milhões em atividades de fomento ao turismo para 2025

Para o ano de 2025, a Prefeitura de Três Lagoas pretende investir R$ 7,7 milhões no fomento ao turismo, conforme elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada pela Câmara Municipal.

Estão previstos para este orçamento, o investimento na preservação de espécies aquáticas e profissionalização dos guias turísticos que atuam no turismo da pesca esportiva. O município também deve destinar recursos para a reforma, ampliação e modernização do Balneário Público Municipal “Miguel Jorge Tabox” e do Espaço Múltiplo de eventos “Arena Mix”, além da revitalização das principais lagoas da cidade, conforme informações do Departamento de Turismo.

Para o presidente da Instância de Gestão Regionalizada da Costa Leste (IGR), Stênio Congro, o investimento em melhorias destes pontos turísticos pode continuar trazendo bons resultados ao município. “Nós temos poucos empresários que investem para fomentar o turismo. E, quando esses empresários ainda não vêm forte aqui para Três Lagoas, nós utilizamos nossos recursos naturais e fazemos eles virarem produto”.

A IGR atua em conjunto com o Departamento de Turismo para fomentar e desenvolver as atividades econômicas relacionadas à essa cultura. Para Stênio, o município tem potencial para se tornar um polo de referência nacional, assim como outras cidades de Mato Grosso do Sul já se tornaram. “O estado está se movimentando em uma ação muito grande que é a observação de pássaros. E isso traz turistas com um poder aquisitivo muito maior. Três Lagoas é um dos maiores lugares para se observar pássaros, devido aos parques ecológicos que nós temos. Temos o parque da Cascalheira, e até mesmo nas lagoas, vemos uma diversidade de aves”.

Um dos principais atrativos ao município é o Torneio de Pesca Esportiva, realizado há 13 anos na região. “Fizemos um último cálculo e o valor injetado no município, com os quatro dias de evento, chega a R$ 3,5 milhões. É um valor singelo, mínimo. Porque são mais de 900 pescadores e suas famílias. Então, a parte de hotelaria e todas as outras que o setor de turismo impacta, pode chegar até mais que esse valor”, afirma Congro.