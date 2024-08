Três Lagoas é marcada por tempo seco e calorão nesta terça-feira

Nesta terça-feira (6), a previsão do tempo indica calor intenso e condições secas, em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, o céu fica ensolarado e com variação de nebulosidade.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta que a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica é a responsável por inibir a formação de nuvens e chuvas, resultando em um ambiente seco e quente. A umidade relativa do ar continua sendo baixa, variando entre 10% e 30%, o que aumenta o risco de incêndios florestais.

A recomendação das autoridades é para que a população evite atear fogo em vegetação ou outros materiais, pois as condições climáticas são propícias para a ocorrência de incêndios.

Em Três Lagoas, a mínima é de 21°C e, a máxima, atingirá os 36°C. Em Paranaíba, irá variar entre 22°C e 35°C; Aparecida do Taboado tem mínima de 21°C e máxima de 33°C; Inocência apresenta mínima de 19°C e máxima de 34°C; por fim, Água Clara tem mínima de 24°C e máxima de 34°C.