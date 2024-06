Três Lagoas encerra abril com saldo positivo na geração de empregos

Três Lagoas encerrou abril com saldo positivo de 187 novas vagas de emprego abertas. No quarto mês de 2024, o município registrou 2.721 admissões, contra 2.564 demissões.

O setor de serviços foi o que mais contratou em abril, em Três Lagoas. A construção civil aparece em segundo com 72 novos postos de trabalho, depois aparece a agropecuária com 60 novas vagas e o comércio com 53. A indústria foi o único setor que fechou com saldo negativo na geração de empregos no mês passado, com menos 84 vagas.

No acumulado do ano, Três Lagoas registrou saldo positivo de 889 novas vagas criadas. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta quarta-feira (29).

ESTADO

Mato Grosso do Sul ampliou o estoque de trabalhadores formais no mês de abril com a contratação de mais 2.567 pessoas com carteira assinada. Dessa forma, o universo de empregados formais no Estado chegou a 675.412 no mês passado. Em janeiro eram 662.704 trabalhadores e, em abril do ano passado, 648.948.

Conforme dados do Caged, no acumulado do ano o Estado já soma 17.447 novos trabalhadores empregados. O setor de Serviços apresentou o melhor desempenho, com 1.741 novas vagas geradas em abril, seguido da Indústria (996) e do Comércio (488).

Na distribuição regional, os dez municípios que mais empregaram em abril foram Campo Grande, em primeiro lugar com 1.269; Dourados, em segundo com 344; depois Nova Andradina (220), Naviraí (199), Três Lagoas (187), Paranaíba (180), Sidrolândia e Vicentina (106). Fecham a lista Coxim (55), Ivinhema (51) e Rochedo, com 47 empregos formais gerados.

O salário médio pago aos trabalhadores contratados em abril no Mato Grosso do Sul foi de R$ 1.922,65 - queda de 0,72% em relação a março e aumento de 2,42% em relação a abril de 2023. Em nível nacional, a média salarial inicial registrada no mês foi de R$ 2.126,16.