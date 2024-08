Três Lagoas encerra junho com saldo positivo na geração de empregos

Mato Grosso do Sul registrou a criação de 1.645 empregos formais em junho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados esta semana. O setor de comércio liderou as contratações em todo o estado, enquanto em Três Lagoas, o destaque foi para o setor de serviços.

Desde o início do ano, mais de 21 mil pessoas foram contratadas com carteira assinada no estado. Esse saldo positivo reflete a diferença entre as admissões e demissões ocorridas no período.

Municípios

Campo Grande foi o município que mais empregou em junho, com 1.322 novas contratações. Dourados ficou em segundo lugar, com 539 novos postos de trabalho, seguido por Três Lagoas, que registrou 393 novas vagas.

Em Três Lagoas, o setor de serviços foi o que mais contratou, com 171 novas vagas, seguido pelo comércio com 142 vagas. A indústria criou 73 postos de trabalho e a construção civil gerou 39 novas vagas. A agropecuária foi o único setor com saldo negativo, encerrando 45 postos de trabalho.

