Três Lagoas está em alerta para tempestade nesta sexta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta laranja para chuvas com risco de tempestade para a costa Leste de Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de queda de granizo, chuva de até 50 milímetros e ventos de 72 km/h.



No final da tarde de quinta-feira (26), o tempo mudou, e uma chuva bem fraca caiu em Três Lagoas, amenizando o calorão que castigou por três dias consecutivos.

Continue Lendo...



A sexta-feira (27) será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. E não está descartada a ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de rajadas de vento, devido ao avanço de uma frente fria para a costa leste do estado.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), junto com a queda das temperaturas, há aumento de nebulosidade e possíveis tempestades, principalmente nas regiões leste e nordeste do Estado.



Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23 °C, e a máxima não passa dos 30 °C.