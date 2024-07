Três Lagoas recebe etapa de Campeonato Estadual de Xadrez neste sábado

Três Lagoas será sede da 2ª etapa do Circuito Estadual de Xadrez Escolar – Festival da Criança do Xadrez, da categoria de 6 a 14 anos de idade, neste sábado (6).

De acordo com o técnico de xadrez Rodrigo Oliveira, 215 atletas se inscreveram para o evento, representando 10 cidades diferentes, incluindo Três Lagoas, Selvíria, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Ponta Porã, Maracaju e Corumbá.

A primeira etapa ocorreu em Campo Grande. O município participou e garantiu-se campeão em algumas categorias. Após requerimento a Federação Sul-mato-grossense de Xadrez (FESMAX), Três Lagoas sediará a segunda fase, e a última, será realizada em Dourados.

A competição ocorrerá no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, com início a partir das 13 horas. O Festival contará com quatro categorias no formato de xadrez rápido, com partidas de 10 minutos. As categorias são: Sub-8, Sub-10, Sub-12 e Sub-14, para as categorias masculina e feminina.

Existem três tipos de modalidades no xadrez: blitz, rápido e clássico. De acordo com Rodrigo, nesta etapa, o foco será no xadrez rápido para crianças, com partidas de até 10 minutos e uma duração total de no máximo 25 minutos para cada jogo.

