Três Lagoas recebe treino preparatório para a 2ª Corrida dos Poderes de MS

A cidade de Três Lagoas receberá, no próximo dia 29 de setembro, o Treinão para a 2ª Corrida dos Poderes de Mato Grosso do Sul. O evento preparatório destina-se especialmente aos servidores públicos estaduais, mas também é aberto ao público em geral. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas online. Os participantes podem escolher entre a caminhada de 3 km ou a corrida de 5 km.

Com largada marcada para às 7h, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, o Treinão em Três Lagoas faz parte da programação de aquecimento para a 2ª Corrida dos Poderes de MS, que será realizada no dia 26 de outubro no Parque dos Poderes, em Campo Grande, para comemorar o Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 do mesmo mês.

Inscrições

Promovida pelo TJMS, sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, em parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, a 2ª Corrida dos Poderes visa incentivar a atividade física e promover saúde e bem-estar entre os servidores públicos estaduais. O segundo lote de inscrições será aberto no dia 16 de setembro com mais de 2 mil vagas ofertadas. No total, serão 1,5 mil para servidores, 500 para a população em geral e mais 100 para crianças.

Os interessados em participar da 2ª Corrida dos Poderes poderão se inscrever de forma gratuita pelo site do evento. Com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes, o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos estará presente na corrida.

No primeiro lote de inscrições, iniciado em 29 de agosto, as 1,6 mil vagas reservadas para servidores públicos e os familiares foram preenchidas em poucas horas, portanto é aconselhável que os interessados fiquem atentos e se programem para assegurar a vaga no evento esportivo.

*Com informações da assessoria do TJMS