Três Lagoas receberá R$ 76 milhões da União para obras de drenagem

Três Lagoas foi contemplada com R$ 76 milhões em recursos do Novo PAC Seleções para obras de drenagem e prevenção a desastres naturais. Desse total, R$ 51,6 milhões serão destinados à revitalização do Córrego da Onça e R$ 21,1 milhões para melhorias na galeria de águas pluviais no bairro Jardim Brasília.

O anúncio foi feito pelo Governo Federal na sexta-feira (26) como parte de um pacote de investimentos de R$ 41,7 bilhões. Ao todo, 899 empreendimentos foram selecionados em todo o país, beneficiando 26 estados, o Distrito Federal, 488 municípios e um consórcio. Mato Grosso do Sul receberá R$ 483,3 milhões para saneamento básico e drenagem em 21 municípios.

O Córrego da Onça, que corta diversos bairros de Três Lagoas e desemboca no rio Paraná, está em avançado estágio de assoreamento. A revitalização do córrego é crucial, já que ele faz parte da bacia hidrográfica que dá nome à cidade e atravessa a BR-262 no perímetro urbano.

Segundo o Governo Federal, as obras priorizadas são de drenagem urbana sustentável, visando o manejo adequado das águas das chuvas e a redução de desastres em áreas sujeitas a inundações e alagamentos. Esses investimentos são fundamentais para tornar as cidades mais resilientes e seguras para a população.

O deputado federal Vander Loubet, líder da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, celebrou os investimentos do Novo PAC. “Recebemos do ministro da Casa Civil, Rui Costa, a lista das demandas atendidas pelo governo. São recursos para saneamento básico, drenagem e um projeto de mobilidade urbana. Quase meio bilhão de investimentos”, destacou Loubet. Ele enfatizou que esses recursos ajudarão a resolver problemas crônicos relacionados à captação de águas pluviais em Três Lagoas.