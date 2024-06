Três Lagoas registra 116 casos de dengue confirmados nos primeiros cinco meses de 2024

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu, nesta quarta-feira (29), a 5º reunião deste ano do Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti. O encontro ocorreu na sede dos Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas (SSPM).

Três Lagoas apresenta, até esta data, 116 casos de dengue confirmados e 1.611 notificados, com quatro pessoas internadas em hospitais pela doença. A faixa etária com mais índices positivos é a de 18 a 39 anos de idade.

Foram apresentados pela coordenadora de Vigilância Epidemiológica (VIGEP), Adriana Spazzapan, os dados atualizados sobre a situação epidemiológica, enfatizando a importância da hidratação adequada e diferenciando os sintomas da dengue de outras doenças semelhantes. Ela também discutiu as notificações das Unidades de Saúde da Família (USFs), os dados de hospitalizações, a atenção primária ao tratamento dos pacientes, o uso do mapa de calor e a precisão dos diagnósticos com base nos dados atualizados do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Alcides Ferreira, coordenador do Setor de Endemias da SMS, destacou as ações de visita domiciliar, pontos estratégicos, bloqueios de casos e bloqueios químicos, além dos tipos de depósitos que apresentam focos do mosquito, tipos de imóveis visitados, os ciclos do mosquito e a classificação dos índices de infestação. Alcides também mencionou a recolha de pneus, o tratamento de bueiros e os mutirões de limpeza realizados, apresentando uma série histórica dos dados epidemiológicos desde 2018.

Representante do setor de Promoção da Saúde da SMS, Edilson falou sobre as buscas ativas realizadas, as blitzes educativas e as palestras promovidas nas escolas sobre saúde ambiental e manejo de resíduos. Ele enfatizou os esforços nos mutirões de limpeza.

A coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), Jamila Gomes, exibiu o projeto “Lixo: O que Você Faz com o Seu?”, destinado a ser trabalhado nas escolas em conjunto com a promoção da saúde. Jamila mostrou as revistas educativas elaboradas pela prefeitura sobre a dengue, uma voltada para crianças e outra para adultos, além de materiais sobre a prevenção contra animais peçonhentos e manejo de resíduos.

As reuniões do comitê serão realizadas bimestralmente devido às condições climáticas e à redução dos casos. No entanto, se houver um aumento significativo nos casos, uma reunião extraordinária será convocada em junho.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas