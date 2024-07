Três Lagoas registra 15% de baixa umidade do ar; saiba como evitar doenças

Sensação de cansaço, dificuldade de respirar e até sangramento no nariz são alguns dos sintomas que podemos enfrentar em período de clima seco, ar quente e pouca ventilação. Essa é a sensação que se sente em Três Lagoas. Nesta quinta-feira (25), o município registrou umidade relativa do ar mínima de 15%, o que fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir ‘Alerta Laranja’ pelo risco à saúde.

O coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, João Luiz da Silva, alertou sobre os riscos de baixa umidade relativa do ar. “Esse clima provoca também problemas de sangramento no nariz e isso requer de nós vários cuidados principalmente com a hidratação, umidificação dos ambientes e evitar a exposição desnecessário ao sol nas horas mais quentes do dia”, explicou.

Em Três Lagoas, o clima e a umidade do ar variam bastante e isso pode causar diversos problemas à saúde. Por isso, não podemos esquecer de alguns cuidados importantes. O educador físico, Vitor Sena, reforçou que essa baixa umidade pode causar doenças respiratórias, desconforto nos olhos, boca e nariz, além de ressecamento de pele. “Com o tempo seco, a gente fica muito ressecado, desidratado e soa muito. É sempre importante estar se hidratando e evitar fazer atividade física a céu aberto das 10h às 16h”, pontuou.

