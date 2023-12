Três Lagoas se destaca entre as melhores para se investir no agro

Três Lagoas se destaca entre as 100 melhores cidades do Brasil para negócios em agropecuária, segundo ranking da consultoria Urban Systems, divulgado nesta semana e publicado pela revista EXAME. O estudo levou em conta 319 cidades, que são todos os municípios do país com mais de 100.000 habitantes. Vivem neles 115,6 milhões de pessoas. Entre esses municípios, Três Lagoas ficou em 63º lugar, com índice de Qualidade Mercadológica (IQM) de 3,163. Barreiras na Bahia foi eleita a melhor para fazer negócios na agropecuária neste ano.

O levantamento analisou eixos econômicos: comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação, agropecuária, e neste ano incluiu nova categoria, negócios em Saúde entre as áreas para melhor se investir. O ranking, elaborado pela consultoria Urban Systems e publicado pela EXAME, completa dez anos.

Os indicadores utilizados para mapear as melhores cidades para investir no setor Agropecuário, além de indicadores do Macro Cenário, referem-se a informações quanto ao crescimento do setor, em três diferentes aspectos: lavoura permanente, temporária e pecuária, sua produtividade, exportação em comparação a período anterior e o impacto da pandemia nos empregos do setor.

Três Lagoas destaca-se pelo crescimento da produção nos três segmentos do setor agropecuário analisado. O município é líder no ranking de exportações em Mato Grosso do Sul e o setor agropecuário registra saldo positivo na geração de empregos. Muitos empregos neste setor têm sido gerados também em decorrência das indústrias de celulose diante da demanda na área florestal. Três Lagoas se destaca ainda pelo PIB da agropecuária. A Capital Nacional da Celulose ficou em 22º lugar no Brasil com o melhor PIB agropecuário, segundo levantamento do IBGE, divulgado no ano passado, referente ao ano de 2019.

O Estudo das Melhores Cidades para Fazer Negócios é elaborado desde 2014 em edições anuais pela Urban Systems, com o intuito de mapear cidades atrativas para negócios, desde então a publicação tem auxiliado investidores e empreendedores a direcionar investimentos e negócios, além de trazer ao setor público, principalmente o municipal, direcionamentos para questões que devem se atentar para auxiliar na atração de negócios.