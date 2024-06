Três Lagoas sedia 2ª Etapa do Circuito Estadual de Xadrez Escolar no dia 06 de julho

Três Lagoas será sede no dia 06 de julho, da segunda etapa do Circuito Estadual de Xadrez Escolar – Festival da Criança do Xadrez, categoria de 06 a 14 anos de idade. A previsão é receber 160 competidores.

O evento é realizado pela Federação Sul-mato-grossense de Xadrez (Fesmax) e organizado pela Associação Sul-mato-grossense de Xadrez (ASMX) e tem apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) e Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), será realizado no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, com início a partir das 13 horas.

Continue Lendo...

Além da cidade sede estarão presentes as cidades de Selvíria, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Ponta Porã, Maracaju, Corumbá entre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições

Os interessados em participar devem efetuar inscrição pelo site https://www.fesmax.org/ até o dia 30 de junho. Mais informações na página da Federação e telefone (67) 9120-2455.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas